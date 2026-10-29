В Яхроме объявили конкурс на благоустройство площади Генерала Кузнецова

Подрядчика для благоустройства площади Генерала Кузнецова в Яхроме выберут на электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на благоустройство площади Генерала Кузнецова в Яхроме Дмитровского муниципального округа. Работы начнутся после определения подрядчика и охватят территорию площадью 1,298 га.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство площади Генерала Кузнецова в Дмитровском муниципальном округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благоустройство проведут по государственной программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Завершить работы планируют в 2027 году.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.