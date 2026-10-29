В Ленинском округе проверили строительство школы на 1375 мест

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил строительство школы на 1375 учеников в рабочем поселке Боброво Ленинского городского округа без взаимодействия с застройщиком. Готовность объекта составляет около 2%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Проверку провели по практике «Невидимый надзор» с привлечением специалистов подведомственного ГБУ МО «Мособлстройцнил». Она позволяет обследовать стройплощадки на начальном этапе с помощью квадрокоптера и сопоставлять полученные материалы с проектными решениями. Такой подход сокращает время проверки и снижает административную нагрузку на бизнес, поскольку не требует участия застройщика.

На площадке продолжаются земляные работы, частично выполнены устройство котлована и бетонная подготовка основания. Площадь школы превысит 19,9 тыс. кв. м. В здании предусмотрены четыре надземных этажа и один подземный. Завершить строительство планируют в августе 2028 года.

На территории обустроят мини-футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, многофункциональную спортивную площадку, сектор для прыжков в длину и полосу препятствий. Для младших и старших школьников оборудуют отдельные площадки для развития ловкости и координации.

Для практических занятий создадут учебно-опытную зону с плодовым садом и участками для выращивания полевых и овощных культур. Также предусмотрены места для занятий на открытом воздухе, подвижных игр и отдыха. Территорию комплексно благоустроят и озеленят.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.