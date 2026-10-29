В Ленинском округе строят паркинг на 499 мест для ЖК «Первый Донской»

Наземно-подземный паркинг для жителей первых двух корпусов ЖК «Первый Донской» в Ленинском городском округе готов примерно на 68%. Строительство планируют завершить в декабре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели плановую проверку строительства паркинга на 499 машино-мест в ЖК «Первый Донской». Он повысит обеспеченность жителей первого и второго корпусов комплекса местами для хранения автомобилей.

В здании площадью более 13,3 тыс. кв. метров предусмотрены четыре этажа, один из которых — подземный. Помимо парковочных мест, здесь разместятся помещения мойки.

Строители завершили монтаж фундаментов и несущих конструкций подземной и надземной частей. Сейчас они обустраивают фасады и кровлю, прокладывают внутренние и наружные инженерные системы и сети. Также продолжаются кладка стен и перегородок, отделка помещений и благоустройство территории.

В ЖК «Первый Донской» уже построены три многоквартирных дома, детский сад на 300 мест, локальные очистные сооружения и котельная. Продолжаются строительство еще двух жилых домов и реконструкция улицы Калиновой.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.