Сильные дожди и ветер до 17 м/с накроют Крым 30 октября

В пятницу, 30 октября, в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, и северо-восточный ветер до 12–17 м/с. О непогоде предупредило Главное управление МЧС России по Республике Крым, сообщает «Крымская газета» .

Непогода может вызвать аварии на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, перебои в транспортном сообщении и подтопления. Спасатели также предупредили о вероятности происшествий в акваториях Черного и Азовского морей, Керченского пролива. Находиться у берега, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

«Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует: исключить выход в горно-лесную местность; не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения», — сообщили в ведомстве.

Спасатели советуют проверить состояние дренажных систем и ливнестоков, ограничить пребывание вблизи русел рек. Водителям следует соблюдать предельную осторожность на дорогах, пешеходам — при переходе.

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