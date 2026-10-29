В Симферополе 31 октября пройдут расширенные сельхозярмарки
В субботу, 31 октября, Симферополь примет расширенные сельскохозяйственные ярмарки. О планах министерства сельского хозяйства Крыма сообщает «Крымская газета».
Ярмарки будут работать с 07:00 до 14:00 на трех площадках города. Покупатели смогут найти их по адресам: ул. Киевская, 177 (напротив «Симферопольской академической гимназии»); ул. Севастопольская, 80/3; пересечение ул. Кечкеметской и ул. Бела Куна (стоянка государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым»).
Посетители ярмарки смогут приобрести крупы, яйца, подсолнечное масло, консервацию, мясо и мясные изделия, рыбу, овощи, фрукты, мед и кисломолочную продукцию.
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