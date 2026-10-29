Гинеколог Ерофеева усомнилась в росте жалоб на «двойной ПМС»

Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева поставила под сомнение сообщения об учащении симптомов «двойного ПМС» у россиянок. По ее словам, статистики для такого вывода нет, сообщает СтальМедиа .

Ранее Baza сообщила, что за пять лет число обращений с симптомами, похожими на предменструальный синдром (ПМС), во время овуляции выросло на 30%. Неназванные эксперты связывали это со стрессом.

На этот счет Ерофеева подчеркнула, что наблюдения отдельных специалистов не позволяют говорить об общей тенденции.

По словам врача, боли и смена настроения при овуляции могут как сочетаться с ПМС, так и возникать отдельно. Болезненность иногда связана с разрывом фолликула при выходе яйцеклетки.

«Дело в том, что за сутки до овуляции происходит выброс лютеинизирующего гормона, благодаря которому лопается графов пузырек и яйцеклетка выходит в брюшную полость. А затем только попадает в маточную трубу. У некоторых процесс разрыва графового пузырька, поскольку он находится на поверхности яичника, может быть болезненным», — объяснила врач.

Ерофеева призвала не терпеть боль и дискомфорт и не ждать, что они пройдут сами. Причины симптомов должен выяснить акушер-гинеколог: после обследования он подберет лечение и рекомендации.

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