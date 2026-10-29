Бастрыкин заинтересовался агрессивной школьницей в Набережных Челнах

сегодня в 13:04

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о противоправных действиях школьницы в Татарстане. Об этом сообщил информационный центр СК России .

В соцсетях распространилась информация, что в Набережных Челнах школьница систематически угрожает и избивает сверстников и младшеклассников. Родители пострадавших детей обратились в правоохранительные органы.

По данному факту следственные органы СК России по Республике Татарстан организовали процессуальную проверку.

Глава СК запросил у руководителя СУ СК по региону Владимира Липского доклад о ходе проверки и предварительно установленных обстоятельствах.

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