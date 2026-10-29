Белая икра может заменить красную на столах россиян в Новый год

Россиянам предложили заменить красную икру на новогоднем столе белой — деликатес из минтая обходится в 70 раз дешевле, а по вкусу и пользе, по мнению экспертов, почти не уступает лососевому, об этом пишет SHOT .

Килограмм белой икры в настоящее время продается примерно за 500 рублей. Красная же к праздникам может подорожать до 35 тысяч. По словам специалистов рыбной отрасли, разница во вкусе минимальна, а нужный оттенок деликатесу легко придать пищевым красителем — от черного до красного.

При этом с дефицитом проблем не будет. В этом году в России рассчитывают получить около 20 тысяч тонн икры минтая, и на экспорт в Южную Корею, Японию и Китай уйдет лишь малая часть объема. С лососем все иначе. По словам главы отраслевой ассоциации Валентина Балашова, страны Тихоокеанского региона столкнулись с кризисом вылова, и скорого улучшения там не ждут. Россияне уже разыскивают прошлогоднюю красную икру по 6–18 тысяч рублей за килограмм, но найти ее непросто.

Ранее сообщалось об аномальном подорожании красной икры из-за нашествия акул на Дальнем Востоке. На фоне резкого роста цен спрос на нее может рухнуть сразу на 75%.

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