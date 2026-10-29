Массовая драка в парламенте Еревана: спор перерос в потасовку

В парламенте Армении произошла массовая драка депутатов. Она началась после выступления члена правящей партии «Гражданский договор», который сделал резкие заявления в адрес оппозиционной «Сильной Армении», сообщает «Подъем» .

Депутат Тарон Чахоян вступил в словесную перепалку с Нареком Карапетяном, к ним подключились их соратники, а затем и почти все, кто находился в зале.

На опубликованных кадрах видно, как депутаты стягивались со всего зала в центр помещения. Некоторые из них по пути готовились к драке и снимали пиджаки. В какой-то момент все начали бить друг друга.

Чтобы разнять парламентариев, пришлось привлекать службу безопасности. К зданию приехали автомобили скорой помощи, спикер парламента объявил перерыв.

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