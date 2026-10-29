Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета региона на 2027 год

Депутаты Мособлдумы приняли к рассмотрению проект бюджета Подмосковья на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что ожидаемая доходная часть бюджета составит 1 трлн 229 млрд рублей, расходная — 1 трлн 287 млрд рублей.

«Более половины всех расходов — 52%, или свыше 672 млрд рублей, — предусмотрено на реализацию ключевых государственных программ социальной направленности. Это наш абсолютный приоритет. Это строительство и ремонт школ и детских садов, модернизация поликлиник и больниц, поддержка наших врачей и педагогов, выплаты семьям с детьми, поддержка участников СВО и их близких», — сказал во время заседания регионального парламента председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в проект бюджета заложены средства на масштабную модернизацию системы ЖКХ Подмосковья. По словам Брынцалова, в скором времени документ поступит в профильные комитеты и фракции. 11 ноября пройдут публичные слушания по проекту бюджета.

Ранее проект бюджета внес в Мособлдуму губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев также ранее подчеркивал, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

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