Главврач Тамара Белоусова может получить звание почетного гражданина Подмосковья

«Тамара Николаевна более 30 лет работает в подмосковном здравоохранении, более 20 лет возглавляет Видновский перинатальный центр. Под ее руководством учреждение стало одним из лучших центров родовспоможения не только в Подмосковье, но и в стране. Ежегодно здесь рождается около 6 тысяч малышей. За этим — огромный труд Тамары Николаевны и ее команды», — сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Региональный парламент выступил в поддержку данной инициативы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как поддерживают врачей в регионе. Эта работа сопровождается модернизацией первичного звена и заботой о медиках.

Глава региона подчеркнул, что врачи — в центре внимания властей. Им нужна забота, достойная оплата и дополнительные условия.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

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