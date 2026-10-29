Студенты колледжа «Московия» посетили завод спасательного оборудования

Студенты Подольского подразделения профессионального колледжа «Московия» 28 октября побывали на заводе «ПТС», который выпускает специальное, пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Во время экскурсии студенты познакомились с полным циклом производства — от проектирования до финальной сборки высокотехнологичных приборов. Они осмотрели современное производственное оборудование, изучили технологические процессы и понаблюдали за работой профильных специалистов.

Важной частью встречи стало общение с опытными мастерами. Студенты задали вопросы об особенностях работы на высокотехнологичном производстве и требованиях к квалификации специалистов.

В колледже отметили, что такие экскурсии помогают связать академические знания с профессиональной практикой, развить наблюдательность и практические навыки. Кроме того, они формируют у студентов четкое представление о будущих трудовых задачах.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.