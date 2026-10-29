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Самолет «Азимута» подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Еревана

Superjet компании «Азимут» вынужден был развернуться в воздухе из-за сигнала бедствия, сообщает Mash .

Самолет выполнял рейс Ереван — Минеральные воды. Через 15 минут после вылета он подал сигнал бедствия. На борту может находиться до 100 пассажиров.

Борт успешно развернулся и приземлился в Ереване.

Причиной экстренной посадки стала техническая неисправность.

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