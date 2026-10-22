Андрей Воробьев рассказал о поддержке врачей в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как поддерживают врачей в регионе. Эта работа сопровождается модернизацией первичного звена и заботой о медиках.

Глава региона подчеркнул, что врачи — в центре внимания властей. Им нужна забота, достойная оплата и дополнительные условия.

«У нас бесплатная аренда жилья для специалистов. <…> Мы также мониторим жалобы и обращения жителей. К этому году мы идем темпами минус 17-19% по жалобам. Это снижение», — рассказал Воробьев во время «Прямого разговора» на телеканале «360».

Также власти видят большой запрос на лекарственное обеспечение, узких специалистов. Все это стараются удовлетворять. В том числе речь обо всем, что касается родовспоможения, перинатальных центров — это имеет критически важное значение.

«Мы ищем, привлекаем врачей и оплачиваем, соответственно, аренду жилья. Всегда муниципалитет старается оказать поддержку еще дополнительно — все, что касается детского сада, детей. Поэтому социальная ипотека, которая у нас работает, ей пользуются врачи, которые зарекомендовали себя», — добавил губернатор.

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