Врачи Одинцовской больницы спасли 61-летнего мужчину с инсультом

61-летний мужчина по дороге в магазин забыл банковскую карту и вернулся домой, решив, что устал. Сын заметил растерянность отца и невнятную речь. К этим симптомам добавилось онемение правой руки. Родственник немедленно вызвал скорую помощь.

Бригада диагностировала острое нарушение мозгового кровообращения и без задержек доставила пациента в Никольский стационар. Дежурный невролог зафиксировал нарушения речи и онемение правой конечности. Врачи выполнили анализы, КТ головного мозга и органов грудной клетки. Обследования подтвердили диагноз и позволили исключить противопоказания к тромболизису.

Пациента перевели в реанимационный блок и провели системную тромболитическую терапию. Этот метод применяют для лечения ишемического инсульта в первые часы заболевания.

«В неврологии существует понятие «терапевтического окна»: для тромболитической терапии оно составляет в среднем 4,5 часа с момента появления первых симптомов. В этот период разрушение тромба может восстановить кровоток и спасти участки мозга, которые еще не погибли, но находятся в состоянии ишемии. Каждая минута промедления при инсульте — это гибель миллионов нейронов», — пояснила заведующая неврологическим отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения Наталья Гончарова.

По словам врача, быстрая реакция сына и слаженная работа медиков помогли добиться хорошего результата. Уже в первые 24 часа речь пациента восстановилась, чувствительность и сила в правой конечности значительно улучшились. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, остается под наблюдением и готовится к выписке. Об этом случае в больнице рассказали в Неделю борьбы с инсультом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.