Новая стипендия от губернатора появится в Подмосковье

Мособлдума приняла закон о новой именной стипендии губернатора для обучающихся, достигших высоких результатов в учебной, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности, передает корреспондент РИАМО.

В региональном парламенте уточнили, что размер и условия выплаты стипендии будут определяться непосредственно губернатором. Новая инициатива расширяет существующую в регионе систему стипендиальной поддержки.

Сегодня в Московской области уже действует именная стипендия «Подмосковье». Она учреждена постановлением губернатора региона в 2001 году.

Именные стипендии назначаются два раза в год сроком на один семестр. С 1 января 2026 года увеличены размер и количество именных стипендий:

150 именных стипендий «Подмосковье» в размере 5000 рублей каждая — для обучающихся, проявивших особые успехи в учебе и научной деятельности;

80 именных стипендий «Подмосковье» в размере 5000 рублей каждая — для студентов, являющихся инвалидами, за успешное освоение программ обучения, участие в творческих мероприятиях и особые достижения в учебе.

Получить именные стипендии «Подмосковье» могут студенты-отличники, достигшие высоких результатов в учебе и особых успехов в научной деятельности. Результаты должны быть подтверждены дипломами победителей международных, российских, областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, патентами на изобретения, публикациями в научных изданиях.

Стипендию могут получать также студенты-инвалиды, чьи успехи в освоении программ обучения, участие в творческих мероприятиях и особые достижения в учебе подтверждены копиями зачетных книжек, дипломами победителей и участников творческих мероприятий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отмечал, что в регионе очень большая образовательная система.

«Благодаря учителям, воспитателям, педагогам, благодаря поддержке, вовлеченности родителей мы показываем хорошие результаты, гордимся нашими детьми», — сказал губернатор.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

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