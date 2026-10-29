В Перми 25 зданий детсадов перепрофилировали и передали школам, НКО и художникам

В Перми 25 зданий детских садов прекратили работу по прямому назначению из-за падения рождаемости, а также необходимости капитального ремонта и аварийного состояния. В департаменте образования городской администрации сообщили, что дефицита мест для дошкольников в городе нет. Чтобы помещения не простаивали, их временно передают школам, детским школам искусств, вузам и НКО, сохраняя за объектами образовательный статус на случай будущего роста демографии, сообщает пермский портал V-kurse.ru .

По данным городского департамента образования, ключевым фактором высвобождения площадей стало снижение численности воспитанников — по этой причине закрылись 17 учреждений. Еще шесть объектов пустуют из-за необходимости проведения капитального ремонта, а два здания признаны аварийными и подлежат сносу.

Власти Перми разработали комплекс альтернативных сценариев использования освободившихся площадей. Часть зданий перешла в оперативное управление соседним школам и центрам детского творчества (в частности, ЦДО «Юность», ЦДТ «Исток», школам № 122 и № 109), а также детским школам искусств. Помещения также используют в качестве маневренного фонда на период ремонта других объектов: например, здание на улице Закамской временно задействуют для гимназии № 8, а на улице Балхашской — для Академии живописи. Кроме того, площади сдают в аренду социально ориентированным НКО, среди которых фонд «Берегиня» и организация «Будетляне», занимающаяся трудоустройством подростков с ОВЗ.

В профильном ведомстве подчеркивают, что перепрофилирование бывших детсадов носит обратимый характер. Закрепленный юридический статус образовательных учреждений блокирует возможность их передачи под коммерческую застройку или бизнес, сохраняя инфраструктуру на случай увеличения рождаемости. Здания, требующие капремонта, находятся под охраной в законсервированном состоянии (за исключением участка на Серебрянском проезде, зарезервированного под новое строительство). Два аварийных объекта на улицах Кировоградской и Куйбышева планируется снести в рамках программ комплексного развития территорий с последующим возведением новых образовательных учреждений.

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