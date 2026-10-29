Экстрим без доплаты: туристы застряли на старой канатке в Домбае

В Домбае пять человек зависли на высоте семи метров из-за сломавшегося подъемника, сообщает «112» .

Туристы ехали на старой канатной дороге, когда механизм вдруг перестал работать — у него сломался двигатель. Пять человек зависли в креслах над землей на высоте семи метров. Но панике они не поддались — наслаждались видами, пока ждали спасателей.

Одними из заложников старого подъемника стали Людмила и ее дочери. По словам женщины, помощь подоспела через 20 минут. Спасатели помогли людям спуститься вниз.

При этом туристы не стали жаловаться на такую экстремальную ситуацию. По их словам, это были невероятные ощущения.

Людмила и ее дочери решили, что в следующий раз снова поедут на старом подъемнике, несмотря на наличие неподалеку новой канатной дороги с закрытыми кабинками. Сам фуникулер уже починили.

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