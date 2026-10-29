«Поднял руки и зарычал»: в Петрозаводске неадекват напал на прохожую

В Петрозаводске неадекватный мужчина пытался наброситься на девушку. Происшествие случилось накануне, 28 октября, около 18:30 на улице Ленинградской недалеко от одного из магазинов, сообщает «Daily Карелия» .

По словам девушки, странный парень в синей куртке с капюшоном начал рычать и двинулся в ее сторону. Из-за этого она сильно испугалась.

«Он шел навстречу, поднял руки, громко зарычал и кинулся на меня. К счастью, я сумела увернуться и убежать к девушкам, которые шли впереди», — поделилась она.

По словам петрозаводчанки, девушки, шедшие впереди, тоже испугались. Мужчина ушел, никого не тронул, но, как призналась девушка, «осадочек остался».

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