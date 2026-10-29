сегодня в 14:59

В Истре объявили конкурс на капремонт водозаборного узла

Подрядчика для капитального ремонта водозаборного узла в деревне Веледниково муниципального округа Истра выберут на электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капремонт водозаборного узла в деревне Веледниково (Павлово-1) муниципального округа Истра. Мощность объекта составляет 0,96 тыс. куб. м в сутки. Работы начнутся после определения подрядчика.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту водозаборного сооружения в муниципальном округе Истра Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Закупка также предусматривает поставку оборудования для эксплуатации объекта. Капремонт водозаборных сооружений не включает трубопроводы. Завершить работы планируют в 2027 году.

Проект реализуют по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование обеспечат бюджеты Московской области и муниципального округа Истра.

Актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещают в канале комитета в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.