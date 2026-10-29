Врачи Люберецкой больницы напомнили о записи на прием через МАКС

Пациенты Люберецкой областной клинической больницы могут записаться к врачу, получить телемедицинскую консультацию или закрыть больничный дистанционно через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2026 году возможностей дистанционного обращения за медицинской помощью стало больше. Чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС позволяет записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию или закрыть больничный лист.

«Находясь в любом месте: дома, на работе, на улице, на приусадебном участке или в транспорте, можно быстро спланировать посещение своего медицинского учреждения или решить вопрос дистанционно», — пояснила заместитель главного врача Люберецкой областной клинической больницы Нелли Вишнякова.

Она добавила, что при затруднениях с переходом по ссылке пациенты могут получить в регистратуре QR-коды для входа в нужный чат приложения.

Запись к врачу, на телемедицинскую консультацию и дистанционное закрытие больничного доступны через чат-бот «Денис»: https://max.ru/eregistratura_mo_bot.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.