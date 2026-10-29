В РПЦ рассказали о браках верующих с атеистами

Наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей связал трудности таких браков с отсутствием единомыслия в вопросах веры.

«Семья – это малая церковь, то есть подразумевается, что у мужа и жены есть единомыслие перед Богом и перед людьми. Если один из них неверующий или человек иной веры – о каком единомыслии можно говорить? Но в жизни бывает всякое. Бывает, что под влиянием чувств верующий человек соединяет свою жизнь с представителем другой религии или бывает, что уже находясь в браке один из супругов приходит к Богу, а второй идет по этому пути медленнее», — пояснил игумен Варфоломей в эфире радио Sputnik.

Священник напомнил: Писание призывает верующего не оставлять неверующего супруга, поскольку через одного освящается вся семья. Он посоветовал объяснить супругу важность веры и попросить хотя бы не препятствовать церковной жизни. По его мнению, если неверующий увидит, что близкий становится добрее, заботливее и честнее, то тоже проявит интерес и со временем придет в храм.

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