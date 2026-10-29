В Наро-Фоминском округе провели уход за лесом на площади 1,7 гектара

Специалисты удалили нежелательную древесно-кустарниковую растительность, которая конкурирует с целевыми породами за свет, влагу и питательные вещества. Они также провели осветление и прочистку молодых лесных культур, сформировали оптимальную структуру насаждений.

Лесоводственный уход направлен на формирование здорового и устойчивого леса. Такие работы помогают молодым деревьям активнее расти и развиваться.

«Своевременный уход позволяет сохранить ценные хвойные и лиственные породы, повысить устойчивость насаждений к болезням и вредителям, а также обеспечить их высокую продуктивность на десятилетия вперед. Проведенные на площади 1,7 га работы закладывают основу для формирования здорового лесного массива, который будет выполнять свои экологические, защитные и рекреационные функции», — рассказала старший участковый лесничий Наталья Ковалева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.