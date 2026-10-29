Фото финалистов конкурса «Москва. Архитектура времени» вынесут на голосование

Москвичи смогут выбрать лучшие кадры городского фотоконкурса «Москва. Архитектура времени». Работы финалистов попадут на общегородское голосование на сайте проекта «Активный гражданин», пояснила первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

«Фотоконкурс „Москва. Архитектура времени“ дает возможность показать, как меняется архитектурный облик столицы, и привлечь внимание к знаковым городским объектам. Важной частью конкурса станет участие самих горожан: они смогут определить, какие фотографии наиболее ярко и выразительно передают архитектурный облик современной Москвы. По итогам голосования будет сформирован народный рейтинг работ», — отметила Мария Дерунова.

Она уточнила, что получившие наибольшую поддержку горожан фотографии представят на специальной выставке, а их авторов отметят дипломами и памятными призами.

Заявки на конкурс принимают до 15 ноября 2026 года. Сначала экспертная группа выберет 57 финалистов — по три работы для каждого из 19 объектов. Затем эти кадры параллельно оценят профессиональное жюри, которое определит победителя и призеров, и горожане в ходе народного голосования в «Активном гражданине». По его результатам по каждому объекту отберут по одной фотографии — всего 19 работ-победителей.

Сейчас на конкурс зарегистрировались почти 280 претендентов, подано 78 заявок по 17 из 19 конкурсных объектов.

Задача конкурса — показать архитектурное разнообразие столицы, новые городские объекты и изменения городской среды. Участникам предлагают снимать 19 знаковых объектов Москвы, в числе которых участок продления Мосфильмовской улицы с двумя мостами через долину реки Раменки, стадион «Торпедо», детская городская клиническая больница святого Владимира и другие.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на официальном сайте moskvavkadre.ru, заполнить электронную заявку, выбрать один из конкурсных объектов и приложить от трех до 10 фотографий, а также написать эссе об идее фотоработы.

Организатор конкурса — Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, оператор — Агентство стратегического развития «ЦЕНТР». В Москве конкурс проводится впервые.

Проект «Активный гражданин» действует с 2014 года. К нему присоединились более семи миллионов человек, всего прошло свыше 7,9 тысячи голосований, а ежемесячно в городе реализуется от 30 до 40 решений москвичей. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.