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Туристы смогут доехать из аэропорта Новокузнецка в Шерегеш за 2,5 часа

В Новокузнецке в этом сезоне планируют запустить единый маршрут с перелетом и трансфером в Шерегеш. Дорога от аэропорта займет 2,5 часа вместо 4,5, сообщает Сiбдепо .

Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что договорился о запуске перевозок из Новокузнецка в Шерегеш с гендиректором Единой транспортной дирекции Константином Угаровым. Маршрут объединит разные виды транспорта.

Пассажиры смогут выбрать экспресс-маршрут до курорта при покупке авиабилета или оформить трансфер отдельно. Микроавтобус встретит туристов у аэропорта Новокузнецка и доставит к месту отдыха.

По словам главы региона, улучшение логистики поможет увеличить туристический поток. Местный перевозчик будет платить налоги в бюджет Кузбасса.

«Значит, у местных предпринимателей расширятся возможности для заработка. А это дополнительные рабочие места для жителей и налоговые отчисления в бюджет региона», — отметил глава Кузбасса.

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