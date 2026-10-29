Алексей Ягудин опубликовал редкий кадр с женой и дочерьми

Российский фигурист Алексей Ягудин поделился в личном блоге в соцсетях редким семейным фото, сделанным на отдыхе за границей. На снимке — сам олимпийский чемпион, его жена, фигуристка Татьяна Тотьмянина, и их две дочери на пляже.

В подписи к кадру спортсмен в шутку заявил, что они с семьей находятся в Улан-Удэ, хотя уже много лет пара традиционно проводит отпуск с детьми в ОАЭ. Под постом поклонники оставили теплые комментарии: «Алексей в цветнике», «Очень красивые», «Хорошего отдыха».

Старшей дочери пары, Елизавете, исполнилось 16 лет, младшей, Мишель, — 11. В комментариях под постом пользователи Сети отмечают, что старшая из дочек больше похожа на отца, а младшая — на мать.

Алексей и Татьяна оформили отношения уже после рождения девочек: их свадьба состоялась 22 февраля 2016 года в Красноярске, куда супруги приехали на гастроли. По словам Ягудина, он просто предложил Татьяне «поставить штамп в паспорте», и она согласилась.

Дети на росписи не присутствовали, и Елизавета очень расстроилась, что не увидела свадьбу родителей. Чтобы исполнить мечту дочери, в 2017 году супруги устроили семейное торжество в Турции, где Елизавета смогла поймать букет невесты.

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