Наркологи объяснили, почему внешность не доказывает опьянение

После отказа певцу Глебу Самойлову в посадке на самолет наркологи Алексей Казанцев и Василий Шуров пояснили: отечное лицо и красные глаза не позволяют установить, пьян ли пассажир, сообщает Life.ru .

Ранее сотрудница авиакомпании Ryanair в Испании приняла бывшего вокалиста «Агаты Кристи» Самойлова за пьяного из-за его внешнего вида. В то же время команда музыканта отрицала опьянение артиста, утверждая, что он находился в обычном состоянии.

Шуров объяснил, что длительное злоупотребление алкоголем оставляет изменения, которые не исчезают сразу после отказа от спиртного.

«Алкоголь — не консервант вечной молодости. Трупные ткани им хорошо консервировать, а так он нарушает синтез коллагена, повреждает все органы и системы. Естественно, алкоголики плохо выглядят: у них сетчатое расширение сосудов, красный нос, гипертрофия околоушных желез. Но кто угодно может выглядеть как угодно плохо, но опьянение имеет конкретные симптомы», — добавил Шуров.

Врач назвал среди таких симптомов нарушения координации. Однако попытка пройти по прямой или попасть пальцем в нос не заменяет медицинского освидетельствования.

Нарколог Казанцев также посоветовал при необоснованном отказе в посадке оперативно пройти освидетельствование и зафиксировать свое трезвое состояние, чтобы у пассажиры имелись весомые аргументы для дальнейшего разбирательства.

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