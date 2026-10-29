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12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Ставрополье

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

В Ставропольском крае произошло страшное ДТП — пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает SHOT.

По предварительным данным, «Газель» с пассажирами направлялась из Пятигорска в Георгиевск. Возле станицы Лысогорская на трассе Р-264 она столкнулась с фурой Shacman.

«Газель» серьезно пострадала. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, у нее сильно повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло. Известно, что в момент ДТП дорога была мокрой.

В результате аварии травмы получили 12 человек. Предварительно, все они взрослые — несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Людей, которым нужна медпомощь, доставляют в местную больницу.

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