12 человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Ставрополье
Фото - © Telegram-канал SHOT
В Ставропольском крае произошло страшное ДТП — пассажирская маршрутка столкнулась с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие, сообщает SHOT.
По предварительным данным, «Газель» с пассажирами направлялась из Пятигорска в Георгиевск. Возле станицы Лысогорская на трассе Р-264 она столкнулась с фурой Shacman.
«Газель» серьезно пострадала. Судя по опубликованным с места происшествия кадрам, у нее сильно повреждена передняя часть, разбито лобовое стекло. Известно, что в момент ДТП дорога была мокрой.
В результате аварии травмы получили 12 человек. Предварительно, все они взрослые — несовершеннолетних среди пострадавших нет.
Людей, которым нужна медпомощь, доставляют в местную больницу.
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