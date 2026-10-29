В Люберцах обсудили меры поддержки участников СВО и их семей

Глава Люберец Владимир Волков 28 октября провел выездную администрацию в корпусе гимназии № 5 для участников и ветеранов СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В работе выездной администрации участвовали представители Люберецкого отделения ассоциации ветеранов СВО, филиала государственного фонда «Защитники Отечества» и депутаты округа.

По инициативе президента, губернатора и партии «Единая Россия» участникам СВО и их семьям доступны 77 мер поддержки. Они охватывают льготы, реабилитацию, трудоустройство, обучение и другие направления помощи. На встрече специалисты разъяснили порядок их получения.

«Окажем содействие, конечно же, и в решении бытовых вопросов. Благодарю за обратную связь от бойцов с передовой — такие приветы всегда греют душу», — отметил Владимир Волков.

Участники и ветераны СВО и их семьи могут обратиться в управление по работе с ветеранами СВО по телефону +7 (498) 732-81-39 или в Люберецкое отделение ассоциации ветеранов СВО по номеру +7 (498) 659-89-79.

Филиал госфонда «Защитники Отечества», комитет семей воинов Отечества и центр поддержки участников СВО и их семей находятся по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, д. 120, к. 3. Также работает горячая линия: +7 (909) 640-50-50.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.