Милонов предложил запретить Хэллоуин

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить празднование Хэллоуина в России. В качестве альтернативы он предложил Масленицу и балы в дореволюционном стиле, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению парламентария, Хэллоуин привлекает молодежь как театрализованный карнавал. При этом депутат считает, что праздник несет опасность, поскольку в его основе лежат торжество зла и насмешка над добром.

«Это все западное наследие, которое как раз восхваляет культ смерти, мракобесия. А у нас есть свои праздники: Масленица, где есть свой антураж, сопровождающийся костюмированным и гастрономическим шоу. Примеров подобных очень много, но все наши праздники про свет, а не про тьму», — сказал Милонов.

Депутат также предложил устраивать балы в стиле дореволюционной России. По его мнению, такие события могут быть красивыми и зрелищными без отталкивающих образов с тыквами и пугающими масками.

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