«Зиму он может не пережить»: в Москве ищут дом коту с «Хлебозавода»

Россиянка Ольга рассказала о бездомном коте, который живет на территории общественного пространства «Хлебозавод» в Москве. Девушка хочет установить для него домик, но в соцсетях проекта ей не отвечают.

По словам Ольги, пушистый живет около ограждения — у него там есть свой укромный уголок. Но летом напротив этого места «перерыли всю траву, вместо нее положили сетку и повесили рекламу». Раньше вместе с котом жил его брат, но его уже давно не видно.

Ольга уже несколько недель пытается согласовать установку теплого домика для бездомного кота. Она писала в соцсети «Хлебозавода». По ее словам, сначала ей отвечали, но затем перестали.

Работы девушка готова провести за свой счет, но без разрешения не может это сделать. Ольга боится, что кот может не пережить зиму. Она ищет ему возможных хозяев.

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