В Сергиевом Посаде 14 подросткам вручили первые паспорта

Четырнадцать юношей и девушек получили первые паспорта гражданина России на торжественной церемонии в Сергиево-Посадском ЗАГСе 29 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками церемонии стали подростки, которым исполнилось 14 лет. Их поздравили временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий, заместитель главы округа, начальник управления образования Ольга Дударева и представители МВД.

«Это особенный день для 14-летних ребят, которые делают свой первый по-настоящему взрослый шаг. Паспорт — это не просто документ. За ним стоят новые права, но одновременно и новая ответственность: быть достойными гражданами России, уважать старших и делать все для того, чтобы страна становилась сильнее», — отметил Алексей Лужецкий.

Вместе с паспортами юношам и девушкам вручили экземпляры основного закона государства — Конституции Российской Федерации.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.