Ученые усомнились в роли комет в зарождении жизни на Земле

Исследователи Кембриджского университета пришли к выводу, что кометы вряд ли доставили на Землю вещества для зарождения жизни, сообщает Сноб со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Ученые проверили эту гипотезу с помощью компьютерного моделирования. Кометы входили в атмосферу Земли на слишком высокой скорости и под большим углом. При столкновении с поверхностью органические молекулы почти не имели шансов сохраниться.

Исследователи сосредоточились на цианистом водороде — веществе, которое могло участвовать в возникновении жизни. Даже если его молекулы выдерживали удар, вероятность их накопления оставалась низкой.

По мнению ученых, необходимые для зарождения жизни молекулы могли попасть на Землю с астероидами или возникнуть в ходе химических процессов на самой планете.

На Марс кометы могли бы доставить органические молекулы благодаря меньшим размерам планеты и более разреженной атмосфере. Однако исследователи считают этот сценарий маловероятным.

Главное отличие кометы от астероида заключается в их составе и орбите: астероиды состоят из камня и металла, а кометы — из льда, замороженных газов и пыли.

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