В Подмосковье благоустроили 1020 пешеходных дорожек с начала года

Благоустройство 1020 пешеходных дорожек завершили в Московской области по программе «Пешком» с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы по программе «Пешком» вышли на завершающий этап. На 377 дорожках плитку заменили асфальтобетоном, еще 643 обустроили как новые пешеходные маршруты. Работы продолжаются по одному адресу, к 18 объектам пока не приступили. В 53 муниципалитетах благоустройство полностью завершено.

Программа превращает стихийные грунтовые тропинки в безопасные асфальтированные тротуары. Адреса выбирают по заявкам жителей. В приоритете — короткие повседневные маршруты к школам, детским садам, поликлиникам и другим социально значимым объектам.

При обустройстве дорожек готовят песчано-гравийное основание, устанавливают бордюры и укладывают износостойкое покрытие. Ширина тротуаров обычно составляет от 1,5 до 2 метров.

«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1 039 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах», — ранее отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Адресный перечень благоустройства на этот год размещен на сайте министерства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.