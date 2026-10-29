Мурал на Молодежной: как уличное искусство напоминает о безопасности

В Химках состоялось торжественное открытие мурала, посвященного безопасности дорожного движения. Уличное полотно появилось на стенах «Центра помощи при ДТП» по адресу: улица Молодежная, 10. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организатором проекта выступила Региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» Московской области. Химки стали одним из первых муниципалитетов региона, где реализован такой проект.

Мурал посвящен безопасности дорожного движения и работе «Центра помощи при ДТП», который оказывает поддержку участникам дорожно-транспортных происшествий. На нем изображен Вова — главный герой книги «Вова и ПДД», в доступной форме знакомящей детей с правилами дорожного движения. Это уже вторая уличная картина с его участием. Узнаваемый персонаж поможет привлечь внимание к теме безопасности как взрослых, так и детей.

Мурал хорошо виден с проезжей части: он встречает автомобилистов и пассажиров, в том числе тех, кто въезжает в город, и служит визуальным напоминанием о необходимости быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Проект демонстрирует, что уличное искусство способно не только украшать город, но и решать важные общественные задачи — повышать осведомленность о дорожной безопасности, знакомить жителей с профильными организациями и напоминать о ценности ответственного поведения на дороге.