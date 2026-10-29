Новая эндоскопическая стойка расширила возможности хирургов в Воскресенске

Хирургическое отделение Воскресенской больницы получило эндоскопическую стойку STORZ для лапароскопических операций. Оборудование позволяет одновременно задействовать две операционные для плановой и экстренной помощи, рассказал заведующий хирургическим отделением стационара №1 Борис Флегонтов.

В хирургическое отделение Воскресенской больницы на Больничном проезде, 1 поступила новая эндоскопическая стойка STORZ. По словам заведующего хирургическим отделением стационара №1 Бориса Флегонтова, оборудование получили по областной программе. Прежняя стойка используется уже давно.

«Появление новой, усовершенствованной стойки дало нам возможность запускать две операционных для функционирования одновременно. То есть мы можем оказывать как плановую, так и экстренную помощь больным с использованием новейших технологий для лапароскопической хирургии — хирургии через проколы», — объяснил Борис Флегонтов.

По словам заведующего, у пациентов стало больше возможностей получить малоинвазивную хирургическую помощь. Такие вмешательства сокращают сроки пребывания в стационаре, уменьшают послеоперационную боль и позволяют быстрее восстановиться.

Также врачи получили систему эндоскопической визуализации — видеоларингоскоп — и устройство для трудной интубации. Они помогут проводить интубацию трахеи в сложных клинических случаях.

Все оборудование закупили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Автор текста и медиаматериалов — Елена Чегринская.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.