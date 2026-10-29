Делегация из Химок провела встречу в социальном центре Харцызска ДНР

В состав делегации вошли Анастасия Подгорная, исполняющая обязанности руководителя химкинского отделения МГЕР, представитель 88‑й бригады «ЭСПАНЬОЛА» Артур Каримов и волонтеры. Помощь передали в детский социальный центр при поддержке БАНО «Добрые сердца», которая помогает семьям с детьми‑инвалидами и людям в трудной ситуации. Для подопечных центра устроили праздник: дети читали стихи, пели и танцевали вместе с родителями.

Затем прошел круглый стол с участием руководителей БАНО «Добрые сердца», молодежного центра Харцызска, регионального отделения МГЕР в ДНР и отделения «Союза офицерских жен» по Донецку. Стороны обменялись опытом работы с детьми с особенностями развития и семьями военнослужащих, обсудили деятельность молодогвардейцев на новых территориях и наметили совместные планы в сфере молодежной политики и гуманитарных инициатив.

Для Анастасии Подгорной поездка имела особое значение: Харцызск — ее родной город.

«Было очень приятно снова вернуться в родные места, но уже в рабочей обстановке. Помогать детям родного края — это то, ради чего стоит работать. Кроме того, для нас важен обмен опытом с коллегами из Донецкой области: мы привезли практики, наработанные в Подмосковье, и увидели, как выстроена работа здесь. Это бесценный опыт для обеих сторон», — отметила Анастасия Подгорная.

«Молодая Гвардия» Химок регулярно участвует в гуманитарных миссиях на новых территориях.