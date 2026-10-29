Дерматовенеролог из Люберец напомнила о гигиене юных спортсменов
Фото - © Пресс-секретарь ГБУЗ Московской области «МОККВД»
Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала о правилах ухода за кожей детей, посещающих спортивные секции. Соблюдение гигиены помогает снизить риск кожных инфекций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Регулярные тренировки полезны для здоровья детей, но общие раздевалки, душевые и спортивный инвентарь требуют особого внимания к гигиене. Родителям стоит напомнить ребенку о правилах профилактики кожных инфекций.
«После тренировки желательно принять душ и переодеться в чистую сухую одежду. Полотенце, расческа, обувь и другие предметы личной гигиены должны быть индивидуальными. В раздевалках и общих душевых не следует ходить босиком, лучше использовать резиновые тапочки», — рассказала врач-дерматовенеролог Евгения Алимова.
Спортивную форму, носки и полотенца необходимо регулярно стирать и хорошо просушивать, а экипировку — содержать в чистоте. Влажные вещи не стоит надолго оставлять в закрытой спортивной сумке. Ссадины, порезы и натертости нужно своевременно обрабатывать и закрывать чистой повязкой до заживления.
Эти меры снижают риск грибковых и бактериальных инфекций кожи, которые могут передаваться при контакте или через общие предметы и поверхности. Особенно важна гигиена для детей, занимающихся контактными видами спорта.
При стойком покраснении, зуде, шелушении, появлении болезненных участков, пузырьков, гнойничков или других необычных изменений кожи следует обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через региональный портал государственных услуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.