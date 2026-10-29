Дерматовенеролог из Люберец напомнила о гигиене юных спортсменов

Регулярные тренировки полезны для здоровья детей, но общие раздевалки, душевые и спортивный инвентарь требуют особого внимания к гигиене. Родителям стоит напомнить ребенку о правилах профилактики кожных инфекций.

«После тренировки желательно принять душ и переодеться в чистую сухую одежду. Полотенце, расческа, обувь и другие предметы личной гигиены должны быть индивидуальными. В раздевалках и общих душевых не следует ходить босиком, лучше использовать резиновые тапочки», — рассказала врач-дерматовенеролог Евгения Алимова.

Спортивную форму, носки и полотенца необходимо регулярно стирать и хорошо просушивать, а экипировку — содержать в чистоте. Влажные вещи не стоит надолго оставлять в закрытой спортивной сумке. Ссадины, порезы и натертости нужно своевременно обрабатывать и закрывать чистой повязкой до заживления.

Эти меры снижают риск грибковых и бактериальных инфекций кожи, которые могут передаваться при контакте или через общие предметы и поверхности. Особенно важна гигиена для детей, занимающихся контактными видами спорта.

При стойком покраснении, зуде, шелушении, появлении болезненных участков, пузырьков, гнойничков или других необычных изменений кожи следует обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через региональный портал государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.