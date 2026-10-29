Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2027–2029 годы

Госдума одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. За документ проголосовали 372 депутата при отсутствии голосов «против» и 51 воздержавшемся. Законопроект предусматривает снижение базовой цены на нефть в бюджетном правиле до $50 за баррель, увеличение госдолга выше 20% ВВП и закрепление обороны, соцполитики и экономики в качестве главных статей расходов, сообщает РБК .

Согласно представленным Минфином параметрам, доходы федерального бюджета в 2027 году запланированы на уровне 43,3 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы — 48,7 трлн рублей (19,6% ВВП). Дефицит составит 5,4 трлн рублей, или 2,2% ВВП.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что ненефтегазовый дефицит снизится до 5% ВВП, что станет минимальным значением с 2008 года, а доля нефтегазовых доходов в общем объеме поступлений не превысит 17%.

Ключевыми направлениями бюджетных трат на трехлетний период остаются «Национальная оборона» (35% бюджета, или 17,15 трлн рублей), «Социальная политика» (13,6%, порядка 6,7 трлн рублей) и «Национальная экономика» (9,5%, или 4,62 трлн рублей).

Для покрытия возросших расходов правительство заложило комплекс налоговых изменений, среди которых распространение пятиступенчатой шкалы НДФЛ на пассивные доходы, введение 22% НДС на онлайн-покупки из-за рубежа, налог на сверхдоходы для горно-металлургического сектора и корректировка налогообложения ПИФов.

Законопроект также фиксирует ужесточение бюджетного правила: с 2027 года базовая цена на нефть Urals снижается с 59 до 50 долларов за баррель для снижения зависимости экономики от внешней конъюнктуры. При этом государственный долг впервые превысит ранее обозначавшийся Минфином безопасный порог и составит 21,7% ВВП в 2027 году с последующим ростом до 24,1% к концу 2029 года.

В думском комитете по бюджету и Счетной палате уже отметили, что увеличение расходов на обслуживание долга до 10,5% к 2029 году потребует более строгой увязки программы заимствований с графиками их погашения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.