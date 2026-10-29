В Подольске проведут бесплатный онкоскрининг

Центр амбулаторной онкологической помощи Подольской областной клинической больницы 31 октября проведет День открытых дверей. Посетители смогут бесплатно пройти онкоскрининг и первый этап диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет в субботу, 31 октября, с 9:00 до 14:00 по адресу: городской округ Подольск, поселок Кузнечики, Парковый проезд, д. 9, корп. 1. Предварительная запись не требуется.

Первый этап диспансеризации включает анкетирование, измерение роста, веса, объема талии, артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, анализ крови и консультацию терапевта. Также посетителям доступны диагностика кожных новообразований, анализ крови на онкомаркеры ПСА и СА-125, анализ кала на скрытую кровь и мазок из шейки матки на онкоцитологию.

По направлению онколога и при наличии показаний можно будет пройти УЗИ молочных желез и рентген-исследование легких, а также записаться на плановую маммографию.

«Чем раньше выявлен рак и начато лечение, тем выше шансы на жизнь. Именно поэтому в Центре амбулаторной онкологической помощи мы ежемесячно проводим для всех желающих бесплатный скрининг», — рассказал заведующий центром Сергей Нифатов.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС — можно предоставить фотографии документов. На исследования рекомендуется приходить натощак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.