Президентский фонд природы поддерживает проекты по сохранению Черного моря на 35,7 млн рублей

31 октября отмечается Международный день Черного моря. К этой дате Президентский фонд природы рассказал о шести поддержанных проектах, связанных с изучением и сохранением экосистем Черного моря и его побережья. Общий объем грантовой поддержки этих инициатив составляет более 35,7 млн рублей, сообщила пресс-служба Президентского фонда природы.

Ученые ведут системные наблюдения за дельфинами от Анапы до Сочи, изучают миграцию морских млекопитающих через Керченский пролив, с помощью легководолазной техники исследуют донные сообщества водорослей, наблюдают за восстановлением прибрежной растительности после мазутного загрязнения и сохраняют редкую флору Сочинского Причерноморья.

Проект «Дельфины Черного моря: изучить, чтобы сохранить» реализует Экологический фонд «Чистые моря» совместно со специалистами Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Размер гранта Президентского фонда природы составляет 17 494 760 рублей.

Проект рассчитан до мая 2028 года и должен сформировать системную научную базу о трех видах китообразных российского побережья Черного моря: афалине, белобочке и азовке, или морской свинье. Афалина и азовка занесены в Красную книгу России.

В октябре 2026 года ученые завершили очередной этап береговых наблюдений. Одновременно работали пять точек — в Анапе, Малом Утрише, Геленджике, ВДЦ «Орленок» и Сочи. Специалисты фиксировали не только появление и поведение дельфинов, но и движение судов, количество мусора и другие факторы воздействия на животных. Такие синхронные наблюдения позволяют понять, какие участки акватории особенно важны для китообразных и где могут потребоваться дополнительные меры охраны. Масштабные системные исследования дельфинов на российском побережье Черного моря не проводились несколько десятилетий.

Еще один крупный проект связан с непосредственным спасением морских млекопитающих. АНО «Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих „Безмятежное Море“» реализует проект «Морская больница. Центр реабилитации дельфинов Черного моря». Размер гранта Президентского фонда природы составляет 24 656 538,40 рубля. В Севастополе создается специализированный стационар для лечения и реабилитации пострадавших афалин, белобочек и морских свиней с последующей подготовкой животных к возвращению в естественную среду. Проект предусматривает основной и карантинные бассейны, бесхлорную систему водоподготовки, лабораторную и вспомогательную инфраструктуру. Сейчас специалисты центра продолжают спасать дельфинов непосредственно в бухтах и на побережье, а создание стационара позволит оказывать такую помощь круглогодично в специально оборудованных условиях.

Еще одно направление исследований связано с состоянием самой прибрежной экосистемы после мазутного загрязнения. Проект «Сохранение биологического разнообразия и восстановление экосистем особо охраняемых природных территорий в зоне мазутного загрязнения Азово-Черноморской прибрежной зоны» реализует Краснодарское региональное отделение Русского географического общества. Размер гранта Президентского фонда природы — 5 564 039 рублей.

Работы охватывают четыре особо охраняемые природные территории: мыс Железный Рог, мыс Панагия, озеро Соленое и природный парк «Анапская пересыпь». Специалисты оценивают состояние экосистем, последствия загрязнения и естественные механизмы восстановления.

Одним из наиболее интересных результатов стали летние подводные исследования Анапской бухты. С помощью легководолазной техники ученые обследовали донные растительные сообщества в районе Центрального пляжа и устья реки Анапки. В собранных образцах определили восемь видов зеленых, четыре вида бурых и семь видов красных водорослей.

Среди них обнаружили два редких вида, занесенных в Красную книгу Краснодарского края. Кладофора сивашская — эндемик Азово-Черноморского бассейна. Мириактула аравийская находится здесь на северной границе своего мирового ареала. По оценке специалистов, присутствие этих видов показывает, что даже в условиях высокой антропогенной нагрузки в акватории сохраняются ценные природные микробиотопы.

Осенью исследования принесли еще одну важную находку. На побережье возле станицы Благовещенской ученые обнаружили молочай прибрежный и мачок желтый. Мачок желтый занесен в Красную книгу России, молочай прибрежный — в Красную книгу Краснодарского края. Оба вида относятся к пионерной растительности и одними из первых осваивают песчаные участки. Их появление непосредственно в зоне заплеска волн специалисты рассматривают как свидетельство продолжающихся естественных процессов восстановления прибрежной экосистемы.

Отдельное направление связано с миграционными путями морских млекопитающих.

Проект «Керченский пролив для дельфинов» Фонда «Защиты китов» получил грант Президентского фонда природы в размере 4 982 000 рублей. Команда проекта изучала сезонные перемещения черноморской афалины и азово-черноморской морской свиньи через Керченский пролив. Одним из направлений стал мониторинг гидроакустического загрязнения. Для дельфинов звук — один из основных способов ориентироваться в пространстве, искать пищу и взаимодействовать друг с другом, поэтому интенсивное судоходство и подводный шум могут становиться дополнительным фактором воздействия. На основе визуальных и акустических наблюдений проект предусматривает разработку инициативы «Тихий коридор для дельфинов» — комплекса предложений по снижению антропогенного шума на наиболее важных участках во время сезонных перемещений животных.

Не только морские животные нуждаются в защите.

Проект «ProCvet. Программа сохранения редкой раннецветущей флоры Черноморского побережья Кавказа» получил грант Президентского фонда природы в размере 4 888 533,80 рубля. Его география охватывает Сочинское Причерноморье — от побережья Черного моря до Главного Кавказского хребта. В центре внимания — редкие раннецветущие растения: несколько видов подснежников, цикламен косский, морозник кавказский, кандык кавказский, пионы кавказский и Виттмана. Многие из этих растений имеют высокий природоохранный статус и ежегодно страдают от незаконного сбора и продажи. Команда проекта создает атлас-определитель и образовательные материалы, проводит информационную кампанию и объединяет особо охраняемые природные территории, образовательные учреждения, волонтеров и жителей Сочи вокруг идеи сохранения редкой флоры непосредственно в природе.

Пятый поддержанный проект — природоохранная медиаэкспедиция «Заповедный Карадаг». Размер гранта Президентского фонда природы составляет 2 809 405,76 рубля.

С 26 октября по 1 ноября 2026 года участники экспедиции работают на территории Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского — природного заповедника РАН. Ученые, фотографы, видеографы и молодые медиаспециалисты изучают и документируют уникальные экосистемы Юго-Восточного Крыма, знакомятся с научной и природоохранной работой специалистов и создают фото- и видеоматериалы о заповедной территории. Международный день Черного моря участники проекта встречают непосредственно на его побережье.

Таким образом, поддержанные Президентским фондом природы проекты работают сразу с несколькими уровнями черноморской экосистемы — от редких растений и подводной растительности до морских млекопитающих и целых прибрежных природных комплексов. Научные наблюдения позволяют увидеть изменения, которые невозможно оценить с берега или в рамках одной короткой экспедиции, а долгосрочный мониторинг дает основу для последующих природоохранных решений.

Президентский фонд природы поддерживает проекты, которые сохраняют редкие виды, защищают места их обитания, развивают особо охраняемые природные территории и вовлекают людей в природоохранную работу.

За первый год работы Президентский фонд природы поддержал 321 проект в 68 регионах России. Общий бюджет этих инициатив составляет 3,1 млрд рублей: 2 млрд рублей предоставил фонд, еще 1,1 млрд рублей проектные команды привлекли в качестве софинансирования. Работа охватывает 202 особо охраняемые природные территории и направлена на сохранение 121 вида животных, 69 из которых занесены в Красную книгу России.

30 сентября завершился прием проектных идей на третий конкурс экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы. На конкурс 2027 года подано 1 200 заявок из 88 регионов России. Объем грантового фонда составляет 1 млрд рублей. Итоги первого этапа будут подведены в ноябре, победителей конкурса объявят в феврале 2027 года, а поддержанные инициативы смогут начать работу с 1 марта.