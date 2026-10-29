22 российских и зарубежных сериала, которые выйдут на экраны в ноябре 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце осени, читайте в материале РИАМО.

Новые российские сериалы, которые выйдут в ноябре 2026 года

1. «Айда!» — криминальная драма о зарождении советской братвы

События сериала разворачиваются в Казани в конце 1970-х годов. Подросток Гриша (Алексей Онежен) переезжает из Волгограда и оказывается в центре противостояния уличных группировок. Чтобы выжить в незнакомой среде, ему приходится изучать ее жестокие правила. Неожиданным наставником юноши становится Захаревич (Даниил Воробьев) — интеллектуал и умелый манипулятор, стоящий за группировкой «Тяп-Ляп».

Противостоять ему пытается начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Однако постепенно становится понятно, что речь идет не просто о борьбе между уличными бандами: формируется новое преступное явление, которому впоследствии суждено распространиться далеко за пределы Казани.

В сериале также сыграли Никита Кологривый, Алексей Серебряков, Екатерина Климова и Павел Ворожцов. Режиссер — Олег Асадулин. Создатели опирались на реальные события и обещают показать социальные и исторические причины возникновения организованных молодежных группировок нового типа.

Точная дата премьеры пока не объявлена — известно лишь, что она состоится в ноябре. В первом сезоне будет восемь эпизодов.

2. «Улей» – детектив об убийстве на театральной сцене

Мистический детектив рассказывает о труппе Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на театральный фестиваль со спектаклем «Улей», основанным на эрзянском фольклоре. Во время открытия фестиваля происходит трагедия: исполнитель главной роли Марк погибает прямо на сцене.

Полиция склоняется к версии несчастного случая, однако друг погибшего, театральный монтировщик Алексей, уверен, что произошло убийство. Вместе с актрисой Ритой он начинает собственное расследование.

Главные роли исполнили Агриппина Стеклова, Павел Ворожцов, Ксения и Полина Кутеповы, Вера Строкова и Евгений Цыганов.

Первые два эпизода увидят свет 5 ноября, остальные четыре будут выходить по одному в неделю.

3. «Очарованные» – славянское фэнтези о двух сестрах

На тихой окраине городка Искры живут сестры-близнецы Злата и Марья. С детства они знают, что лишь одной из них суждено унаследовать от матери Ядвиги дар хранительницы границы между миром людей и миром теней.

Когда кажется, что судьба уже определена, Марья случайно открывает портал в потусторонний мир. Попытка исправить ошибку оборачивается катастрофой: Злата погибает, и у Марьи остается всего девять дней, чтобы спасти сестру.

Главные роли исполнили Таисья Калинина и Даяна Гудз. В актерском составе также Юрий Чурсин, Елена Подкаминская и Даниил Воробьев.

Первые два эпизода увидят свет 14 ноября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

4. «Тайный город» – фэнтези о магической Москве

Артем живет обычной жизнью в Москве: работает в автосалоне, встречается с девушкой и не подозревает, что за привычной городской реальностью скрывается другой мир. После загадочного происшествия он узнает о существовании Тайного города — части столицы, недоступной обычным людям и подчиняющейся собственным законам.

В этом мире влияние поделено между могущественными Великими домами, которые борются за власть. Получив редкий магический артефакт, Артем оказывается вовлечен в опасное противостояние, последствия которого могут оказаться гораздо масштабнее личной истории героя.

В сериале снялись Олег Савостюк, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Милош Бикович, Мария Андреева, Диана Пожарская, Сергей Шакуров и другие известные актеры.

Премьера сериала запланирована на 23 ноября, график выхода эпизодов пока не обнародован.

5. «Шик» – комедия о внезапном богатстве

Почти тридцатилетняя Аня Тарелкина (Юлия Серина) живет в Вышнем Волочке, работает в конторе микрозаймов и несет ответственность за большую семью: на ней четверо младших братьев и сестер и проблемный отчим. На собственные желания и планы у героини практически не остается времени.

Все меняется из-за банковской ошибки: на счет Ани неожиданно поступают 100 миллионов рублей. Впервые в жизни она получает возможность ни в чем себе не отказывать и начинает осваивать новую для себя жизнь. Однако внезапное богатство становится не только подарком судьбы, но и серьезным испытанием.

Ироническую комедию поставила Софья Райзман, режиссер фильма «Картины дружеских связей». В сериале также сыграли Александр Паль и Александр Яценко.

Официально дата премьеры пока не объявлена. В интернете публиковалась информация, что сериал появится на экранах 30 ноября.

Новые зарубежные сериалы, которые выйдут в октябре 2026 года

6. «Великий» (The Greatest) – история Мухаммеда Али

Биографическая драма расскажет о жизни Мухаммеда Али — одного из величайших боксеров в истории, общественного деятеля и человека, чья известность давно вышла за пределы спорта.

История начинается после Олимпийских игр 1960 года, где молодой Кассиус Клей завоевал золото. Герой стремится к титулу чемпиона мира в тяжелом весе, но его путь осложняют не только соперники на ринге, но и давление славы, семейные разногласия, сомнения и общественные конфликты в США.

Главную роль исполнил Джаален Бест. В числе исполнительных продюсеров — Лонни Али, вдова спортсмена. Проект позиционируется как первая официально авторизованная игровая многосерийная биография Али.

Все восемь эпизодов увидят свет 4 ноября.

7. «Тело» (The Body) – подростковый хоррор о религиозной истерии

В центре сюжета — группа учениц католической школы, которые участвуют в посвящении в танцевальную команду. Неудачный ритуал запускает цепочку пугающих событий: девушки начинают сообщать о пророческих видениях, а местный городок охватывает массовая истерия.

Все восемь эпизодов увидят свет 11 ноября.

8. «Хорошая дочь» (The Good Daughter) – детектив о тайнах прошлого

Шарлотта «Чарли» Куинн и ее старшая сестра Сэм — юристы, чьи карьеры и жизненные пути давно разошлись. Чарли работает адвокатом по уголовным делам в родном городе в Джорджии, тогда как Сэм построила карьеру в крупной нью-йоркской фирме.

Их семейная история связана с жестоким преступлением, произошедшим много лет назад. Когда в прежней школе Чарли происходят новые убийства, расследование заставляет сестер вновь встретиться, вспомнить травматическое прошлое и разобраться в семейных тайнах.

Мини-сериал основан на романе Карин Слотер, которая сама адаптировала свою книгу для телевидения. В главных ролях — Роуз Бирн и Меганн Фахи. В актерский состав также вошли Брендан Глисон и Оливия Уильямс.

Все шесть серий увидят свет 12 ноября.

9. «12 12 12» (Below) – история ограбления, рассказанная в трех временных линиях

Сериал рассказывает о масштабном ограблении банковского хранилища в Цюрихе. В центре истории — опозоренный агент ФБР и профессиональный преступник, между которыми начинается опасная игра в кошки-мышки.

Главная особенность проекта заложена в его названии: каждый эпизод раскрывает происходящее сразу в трех временных измерениях — 12 месяцев подготовки к ограблению, 12 часов самой операции и 12 дней после нее. Такая структура позволяет поэтапно объяснять мотивы участников, раскрывать детали плана и показывать последствия преступления.

Главные роли исполнили Энтони Маки и Джейми Дорнан.

Первые два эпизода увидят свет 13 ноября, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

10. «Альтруисты» (The Altruists) – драма о крахе криптобиржи FTX

Сериал основан на реальной истории Сэма Бэнкмана-Фрида и Кэролайн Эллисон — ключевых фигур одного из крупнейших финансовых скандалов в истории криптовалютного рынка.

Оба героя — талантливые, амбициозные молодые люди, которые заявляли о стремлении изменить финансовую систему к лучшему. Их идеи об «эффективном альтруизме» постепенно превращаются в историю невероятного взлета, взаимозависимости, манипуляций и обвинений в хищении миллиардов долларов.

На фоне стремительного роста криптобиржи FTX герои оказываются в мире, где убежденность в собственной исключительности и вера в благие цели все больше заслоняют ответственность за последствия собственных решений.

Кэролайн Эллисон играет Джулия Гарнер, Сэма Бэнкмана-Фрида — Энтони Бойл. Шоураннер проекта — Грэм Мур, сценарист фильма «Игра в имитацию». Исполнительными продюсерами выступили Барак и Мишель Обама.

Все восемь эпизодов увидят свет 19 ноября.

11. «Раскопки» (Dig) – история археологического открытия, способного изменить историю

Четыре женщины-археолога, находящиеся на разных этапах жизни и карьеры, собираются на раскопках в Греции. Исследование древностей неожиданно приводит их к открытию, способному изменить представления об истории. Однако находка быстро превращается в источник опасности. Археологи оказываются втянуты в международный заговор, а научная экспедиция приобретает черты авантюрного триллера.

Главные роли исполнили Эми Полер, известная по комедии «Парки и зоны отдыха», Джеральдин Висванатан, Антония Томас, Фина Страцца и Хью Лори. Полер вместе с Майком Шуром, одним из создателей «Офиса» и «Парков и зон отдыха», работает также над сценарием и продюсированием.

Все десять эпизодов увидят свет 23 ноября.

12. «Бегущий по лезвию 2099» (Blade Runner 2099) – новая глава фантастической вселенной

Действие сериала происходит через 50 лет после событий фильма «Бегущий по лезвию 2049». В футуристическом Лос-Анджелесе отношения между людьми и репликантами вновь становятся источником масштабного конфликта.

Кора (Хантер Шафер) пытается скрыть свое прошлое и выдает себя за репликанта. Ее путь пересекается с опытной охотницей на репликантов (Мишель Йео), и героини вынуждены объединиться против группы, владеющей сведениями, способными поставить под угрозу будущее города.

Проект продолжает мир, созданный в фильме Ридли Скотта 1982 года и развитый Дени Вильневым в картине 2017 года. В числе исполнительных продюсеров — сам Ридли Скотт. Шоураннером выступила Силка Луиза, работавшая над сериалом «Сияющие».

Все восемь эпизодов увидят свет 25 ноября.

Новые сезоны популярных сериалов в ноябре 2026 года

13. «Позолоченный век » (The Gilded Age ), 4 сезон

Историческая драма Джулиана Феллоуза продолжит рассказывать о богатых семьях Нью-Йорка конца XIX века, когда стремительное развитие промышленности меняло общество, а старые аристократические династии сталкивались с амбициями новых богачей.

Четвертый сезон состоит из восьми эпизодов, которые станут выходить по воскресеньям, начиная с 1 ноября.

14. «Избранный», 2 сезон

Во втором сезоне создатели продолжат развивать сатирический взгляд на российскую политическую жизнь, бюрократию и попытки изменить систему изнутри.

Премьера запланирована на 2 ноября. Новые серии будут выходить трижды в неделю, с понедельника по среду.

15. «Нейровася», 2 сезон

Майор полиции Василий Фролов (Владимир Епифанцев) вновь будет раскрывать преступления вместе с нейросетью Светой, буквально поселившейся у него в голове.

Премьера запланирована на 2 ноября. Второй сезон состоит из 16 серий, график их выхода пока не обнародован.

16. «Король гольфа» (Stick), 2 сезон

Спортивная комедия с Оуэном Уилсоном продолжит рассказывать о бывшем профессиональном гольфисте Прайсе Кэхилле. Во втором сезоне герой попытается вернуться в большой спорт и столкнется со старым соперником Кларком Россом (Тимоти Олифант).

Первые два эпизода увидят свет 4 ноября, остальные восемь будут выходить по одному в неделю.

17. «Все честно» (All’s Fair ), 2 сезон

Юридическая драма с Ким Кардашьян, Наоми Уоттс и Сарой Полсон продолжит историю влиятельной фирмы, специализирующейся на бракоразводных процессах и громких делах состоятельных клиентов.

Первые три эпизода увидят свет 4 ноября, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

18. «Черные голуби» (Black Doves), 2 сезон

Шпионский триллер с Кирой Найтли и Беном Уишоу возвращается к фанатам. Создатель сериала Джо Бартон обещает сохранить сочетание шпионского экшена, черного юмора и семейной драмы.

Все шесть эпизодов увидят свет 5 ноября.

19. «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power), 3 сезон

Третий сезон масштабного фэнтези-сериала перенесет зрителей в период войны за Средиземье. После падения Эрегиона прошло пять лет, а Саурон все ближе к осуществлению своего замысла по установлению власти над всеми народами.

Первые четыре эпизода выйдут 11 ноября, затем последуют две серии 18 ноября и финальные две — 25 ноября.

20. «Избранные» (The Chosen), 6 сезон

Историческая драма о жизни Иисуса Христа приближается к кульминации. Шестой сезон сосредоточится на последних сутках земной жизни Иисуса, показанных через судьбы его последователей, близких и противников.

Первые три эпизода увидят свет 15 ноября, остальные три будут выходить по одному в неделю.

21. «Перси Джексон и Олимпийцы» (Percy Jackson and the Olympians), 3 сезон

Новый сезон приключенческого фэнтези основан на третьей книге Рика Риордана — «Проклятие титана». Перси Джексону вновь предстоит столкнуться с опасностями, связанными с миром древнегреческих богов, чудовищ и полубогов.

Первые два эпизода увидят свет 20 ноября, остальные шесть будут выходить по два в неделю.

22. «Шершни» (Yellowjackets), 4 сезон

Финальный сезон психологического триллера завершит историю женской футбольной команды, которая выживала в глуши более полутора лет.

Первый эпизод увидит свет 20 ноября, график выхода остальных пока не обнародован.