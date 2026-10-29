В России оценили тезис Politico о «больном человеке Европы» в лице Франции

В западных медиа вновь возвращаются к историческому штампу «больной человек Европы», применяя его к современной Франции на фоне масштабирующихся социальных протестов в стране. Эксперты, опрошенные газетой «Версия» , считают публикацию американского издания Politico не просто констатацией системного кризиса в Пятой республике, но и сигналом о начале борьбы англосаксонских центров силы за передел политического и экономического пространства Евразии.

Термин «больной человек Европы», использовавшийся в XIX–XX веках англичанами по отношению к Османской империи перед ее разделом, сегодня применяется к Франции из-за непрекращающихся социальных выступлений и экономической нестабильности. Профессор Дмитрий Евстафьев назвал статью Politico знаковой и провел параллель с историческими процессами накануне Первой мировой войны.

По мнению аналитика, за формулировками о кризисе во Франции скрывается стремление Лондона и Вашингтона разрушить сложившуюся структуру экономических отношений и инициировать перераспределение сфер влияния в Евразии, где Франция выступает лишь первичным звеном цепочки.

Военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Вячеслав Калинин также видит в информационной кампании вокруг Парижа признаки межимпериалистической борьбы внутри самого западного блока. По его оценке, акцентирование внимания на «болезни» Франции призвано легитимировать будущую перестройку архитектуры европейского континента под контролем внешних игроков.

Аналогия с Османской империей указывает на то, что за внешним политическим давлением и социальным расшатыванием Европы стоит среднесрочная цель — передел ключевых экономических активов и рынков ЕС, резюмируют эксперты.

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