Полуголый мужчина бегал по улицам Петрозаводска, рыдал и пытался угнать автобусы

Жители Петрозаводска пожаловались на неадекватного мужчину, который в одних трусах бегал по дорогам и пытался угнать машины. В итоге его сбили, сообщает «Daily Карелия» .

Инцидент произошел вечером 28 октября. Полуголого мужчину запечатлели камеры видеонаблюдения. Судя по ним, неадекват выбежал из одного из домов на улице Пархоменко, после чего направился на дорогу.

Там он остановил проезжающий мимо автомобиль, пытаясь забраться в него. Потерпев неудачу, мужчина принялся останавливать ехавший следом за легковушкой автобус. Затем он побежал на улицу Чапаева, где попытался угнать еще один автобус. После этого его заметили возле «Лотос Плазы».

Позже жители опубликовали видео, как неадекват бежит к Верхнему Чапаевскому кольцу. В ходе забега он громко рыдал. По словам очевидцев, в итоге мужчина попал под колеса автомобиля.

Само ДТП не попало на камеру, но был слышен громкий звук удара.

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