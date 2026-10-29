сегодня в 15:04

В Талдомском округе объявили конкурс на капремонт дороги в Ахтимнееве

Подрядчика для капитального ремонта участка дороги в деревне Ахтимнеево Талдомского округа выберут на электронном конкурсе. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение об открытом электронном конкурсе на капремонт участка № 3 автомобильной дороги в деревне Ахтимнеево Талдомского округа. Протяженность участка составляет 0,962 км.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева сообщила, что подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и провести капитальный ремонт. Работы начнутся после определения подрядчика, завершить их планируют в 2027 году.

Капремонт проведут по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и Талдомского городского округа.

Комитет по конкурентной политике напомнил, что актуальную информацию о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещают в канале ведомства в МАКС «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.