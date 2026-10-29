Сексолог объяснила, почему россиянки засматриваются на мужские носы

Размер и форма мужского носа вызывают у женщин субъективную реакцию, но не служат главным критерием привлекательности, сообщает aif.ru .

Психолог и сексолог Александра Миллер пояснила, что женщины скорее считывают общее впечатление от внешности, чем осознанно оценивают отдельные черты. Нос — лишь один из таких штрихов, и его оценка может различаться.

«Женщины действительно обращают внимание на размер носа, но не с линейкой в руках. Большой нос с ярко выраженной горбинкой — это не приговор, но и не гарантия успеха, а скорее лотерея: кому-то такой нос покажется брутальным, а у кого-то вызовет тревожность», — отметила Александра Миллер.

Ранее японские ученые изучили данные 126 мужчин и выявили корреляцию между длиной носа и величиной полового органа. Они опубликовали результаты в журнале «Basic and Clinical Andrology», но объяснить причину связи не смогли. Рост и вес влияния на размер «мужского достоинства» не оказали.

Миллер подчеркнула, что такая связь между размерами носа и члена подтверждается далеко не всегда. По ее словам, подобные стереотипы формируют необоснованные ожидания и комплексы.

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