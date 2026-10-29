В Красногорске проверили строительство корпуса поликлиники в Нахабино

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество каменных, армокаменных и монолитных железобетонных конструкций.

Пятиэтажную пристройку смешанного типа возводят на ул. Институтской, д. 9а. Корпус площадью более 7,5 тыс. кв. м рассчитан на 550 посещений в смену. Он позволит вдвое увеличить пропускную способность поликлиники и разделить потоки взрослых и детей. Переход на уровне четвертого этажа соединит его с основным зданием.

В новый корпус полностью переедет детское отделение с отдельным входом. Здесь появится детский дневной стационар на восемь коек. Проект предусматривает кабинеты компьютерной томографии, расширенный блок эндоскопических исследований и оборудование для реабилитации. Здание будет полностью доступно маломобильным пациентам.

В освободившихся помещениях старого корпуса планируют открыть взрослые отделения ревматологии и нефрологии, а также кабинет для пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Строительство началось в 2025 году. Осенью 2026 года готовность превысила 40%. Завершаются монолитные работы, идет устройство стен и перегородок, переустройство инженерных коммуникаций. Основные строительные работы планируют завершить до конца 2026 года, чистовую отделку и оснащение — выполнить в 2027 году. Открытие намечено на 2028 год.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.