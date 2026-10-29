Более 16,6 тыс медработников Подмосковья получают компенсацию аренды жилья

Медработники государственных учреждений здравоохранения Московской области получают компенсацию расходов на съемное жилье. Сейчас этой мерой поддержки пользуются более 16,6 тыс. специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Компенсация аренды жилья в Подмосковье составляет 30 тыс. рублей для одного специалиста и 45 тыс. рублей для супружеской пары медработников. Размер выплаты зависит от удаленности городского округа.

«Одна из самых востребованных — компенсация аренды жилья: сегодня ею пользуются более 16,6 тысячи медработников, две трети из них — средний медперсонал», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для оформления выплаты необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Московской области и расположенном в регионе. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие — отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма. Подробные условия программы размещены по ссылке: https://mz.mosreg.ru/dokumenty/napravleniya-deyatelnosti/vyplaty-medicinskim-rabotnikam-po-arende-zhilya/spravochnaya-informaciya.

Заявление подают на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru. Его рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие меры поддержки медработников. Информация о них доступна на портале https://rabota-vrachom.ru/.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.