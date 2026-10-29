В рамках национального проекта «Молодежь и дети» Президентская платформа «Россия — страна возможностей» совместно с Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» при поддержке Минобрнауки России реализует Х юбилейный сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Для участников Олимпиады предусмотрены возможности трудоустройства, льготного поступления на следующую ступень образования, а также денежные премии, сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

Олимпиада реализуется с 2017 года и охватывает множество предметных областей: от авиастроения до искусственного интеллекта. За девять сезонов ее уникальными участниками стали более 1,6 млн студентов российских образовательных организаций высшего образования из 89 регионов и 147 стран мира. Среди участников — 45 тыс. иностранных граждан, обучающихся в российских вузах. Более 31 тыс. дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4,5 тыс. человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 750 млн рублей.

«За время своего существования олимпиада стала уникальной площадкой, позволяющей талантливым, стремящимся к новым знаниям и умениям юношам и девушкам проявить себя, продемонстрировать свои способности, обменяться опытом, получить поддержку для реализации намеченных планов», — отметил резидент Российской Федерации Владимир Путин.

Миссия Олимпиады — сделать профессионализм ценностью. Целью является создание условий для профессионального и личностного развития российской молодежи, а также для роста числа молодых людей, верящих в возможности самореализации в России и желающих развиваться на российском рынке труда.

Для участников предусмотрены возможности трудоустройства, льготного поступления на следующую ступень образования, а также денежные премии. Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку и начать карьеру в крупной российской компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены премии от 100 до 300 тыс. рублей. Для иностранных граждан, получивших статус дипломанта олимпиады, предусмотрено получение гражданства и/или вида на жительство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Каждый год направления Олимпиады обновляются с учетом запросов студентов и перспектив рынка труда. Задания для участников соответствуют принципу практико-ориентированности и разрабатываются совместно экспертами ведущих российских вузов, а также представителями более чем 750 индустриальных партнеров олимпиады.

В рамках олимпиады формируется кадровый резерв «Я — профессионал», который открывает участникам возможности для профессионального развития, взаимодействия с ведущими работодателями, прохождения стажировок и построения карьерной траектории.

За время реализации олимпиады более 330 тыс. участников получили опыт карьерной навигации, а более 100 тыс. человек смогли пройти стажировку и сделать первый шаг в карьере. В партнерстве с индустриальными лидерами и ведущими российскими вузами ежегодно реализуется форумная кампания олимпиады, за девять сезонов проведено более 160 форумов, их уникальными участниками стали более 11 тыс. российских студентов.

Показатели вовлеченности высших учебных заведений в проведение Олимпиады и результативность студентов включены в перечень критериев, учитываемых при составлении рейтингов RAEX.