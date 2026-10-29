В Истре проведут благотворительный концерт скрипачей Большого театра

Ансамбль скрипачей Большого театра России выступит 31 октября в музее «Новый Иерусалим» в Истре. Средства от концерта направят на помощь пострадавшим от террористической атаки беспилотников на территории округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Благотворительный концерт «Шедевры европейской и русской музыки» пройдет 31 октября в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. Ансамбль скрипачей Большого театра России начнет выступление в 17:00. Возрастное ограничение — 12+.

В программе — произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Шуберта, Генделя, Крейслера, Хачатуряна, Щедрина, Таривердиева и других современных композиторов. Билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

Музей ежегодно проводит благотворительные концерты. В прошлые годы в них участвовали Борис Березовский и Сергей Каспров. В 2026 году приглашение принял ансамбль скрипачей Большого театра.

Коллектив известен со времен Советского Союза и недавно отметил 70-летие. Это единственный созданный на базе оркестра ансамбль, успешно выступавший как по стране, так и за рубежом. Все его участники — солисты и артисты оркестра Большого театра России. Они задействованы в балетных и оперных постановках, симфонических программах с Валерием Гергиевым и другими известными дирижерами. Репертуар объединяет мировую классику и современные композиции.

Все собранные от концерта средства направят на помощь пострадавшим от террористической атаки беспилотников на территории муниципального округа Истра.

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